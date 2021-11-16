Европе грозят веерные отключения электроэнергии

Нехватка запасов газа может привести к веерным отключениям в Европе зимой. Такое заявление сделал исполнительный директор одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр. Его словам приводит The Telegraph.

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«Откровенного говоря, в данный момент у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, что вызывает серьезную озабоченность. В случае холодной зимы, в Европе придется проводить веерные отключения электроэнергии», — сказал Вейр.

В The Telegraph отметили, что газ имеет решающее значение для энергоснабжения ЕС, в частности Британии. Его нехватка способствует росту цен на электроэнергию и способна привести к отключениям, особенно в сочетании со снижением производительности ветряных турбин.