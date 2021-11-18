Саакашвили может впасть в кому

Мультифункциональная группа врачей, обследовавших находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, заявила, что он может впасть в кому. Медики констатировали отсутствие необходимых специалистов и аппаратуры в тюремной больнице. По мнению врачей, в случае угрозы жизни политику, который 48 дней держит голодовку, ему могут не успеть оказать помощь, передаёт портал «Новости — Грузия».

Медики заявили по итогам обследования, что Саакашвили находится в критическом состоянии. Ему поставили ряд диагнозов, в частности, энцефалопатию Вернике, прогрессирующую гипокалиемию, анемию и талассемию. Консилиум не исключает вероятность желудочного кровотечения. По мнению врачей, такие заболевания могут повлечь за собой эпилептический статус или кому.

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Кроме того, есть риск опасных осложнений, связанных с метаболическими процессами, и в случае прекращения голодовки. Медики уверены, что при угрозе жизни политику медики в тюремной больнице не смогут своевременно оказать ему помощь.

В случае определённых осложнений для жизни, например инфаркта, инсульта, тромбоэмболии, по словам местных врачей, планируется перевести пациента в другую клинику, что исходя из его состояния, означает потерянное время, что будет критично для жизни пациента, — говорится в заключении.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова пожаловалась, что ей не позволили посетить Саакашвили в тюрьме. Она подчеркнула, что к политику не допустили врача-гастроэнтеролога, несмотря на то, что у него началась кровавая рвота.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отметил, что за состоянием экс-президента следят медики, он получает всю необходимую помощь. Он добавил, что пенитенциарное учреждение располагает инфраструктурой для контроля состояния голодающего заключённого и его последующей реабилитации.