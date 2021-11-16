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Второй случай излечения от ВИЧ зафиксировали в мире

Елена Прошина
34 минуты назад

Жительница города Эсперанс в Аргентине вылечилась от ВИЧ, который ей диагностировали в 2013 году, не принимая лекарств. Данный случай естественного подавления вируса стал вторым зарегистрированным в мире на сегодняшний день, сообщает Daily Mail.

Второй случай излечения от ВИЧ зафиксировали в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи назвали 30-летнюю аргентинку «пациентом Эсперансы». Первые восемь лет после постановки диагноза женщина не получала никаких лекарств, за исключением периода беременности. На сегодняшний день врачам не удалось обнаружить в ее организме никаких следов ВИЧ. Ранее только один человек смог также естественным путем вылечиться от вируса. Аналогичный прецедент зарегистрировали в 2020 году в США у Лорин Вилленберг. У нее диагностировали ВИЧ 30 лет назад.

Обе пациентки являются представителями «элитных контролеров» — редкой группы людей, которые никогда не принимали антиретровирусную терапию и при этом полностью излечились от вируса. Большая его часть у таких людей оседает в неактивных частях генома, известных как «генные пустыни», не причиняет вреда и очищается иммунной системой организма.

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