В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования

«Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи", - сказал Боррель.

Главы МИД и Минобороны Евросоюза в течение двух дней о в Брюсселе обсуждали общую стратегию в сфере обороны и безопасности на ближайшие несколько лет. Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза представила соответствующий проект документа, который называется «Стратегический компас». Предложение о создании сил быстрого реагирования будет включено в итоговый проект программы. Ее намерены утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.