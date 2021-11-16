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В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования

Елена Прошина
44 минуты назад

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам-членам союза создать силы быстрого реагирования в количестве пяти тысяч человек, чтобы решать оперативные задачи, пишет РИА Новости.

В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования
Фото: ReutersReuters

«Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи", - сказал Боррель.

Главы МИД и Минобороны Евросоюза в течение двух дней о в Брюсселе обсуждали общую стратегию в сфере обороны и безопасности на ближайшие несколько лет. Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза представила соответствующий проект документа, который называется «Стратегический компас». Предложение о создании сил быстрого реагирования будет включено в итоговый проект программы. Ее намерены утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.

В мире,Жозеп Боррель,Министерство обороны,МИД,ЕС,РИА Новости,
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