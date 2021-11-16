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Сбежавшая с бойни корова пробралась в аквапарк и покаталась с горки

Газета.Ru
23 минуты назад

Сбежавшая с бойни корова из Бразилии пробралась в аквапарк и покаталась с водной горки, пишет издание New York Post.

По информации СМИ, корову должны были заколоть, но ей удалось сбежать с ранчо. Бегавшая по округе корова в итоге оказалась на территории аквапарка. Как животное оказалось внутри — не уточняется, но известно, что посетителей в тот момент в парке уже не было.

Корове приглянулась одна из горок, с которой она и съехала. Когда сотрудники аквапарка сообщили фермеру Карлосу Серанте о том, что сбежавшее животное нашлось, мужчина пообещал, что оставит его в живых.

«Я проверил, нет ли у коровы травм, но она в порядке. Она останется со мной и будет моим домашним животным», — прокомментировал фермер.

Ранее пользователи сети оценили видео, в котором кот катается с детской горки в одиночестве.

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