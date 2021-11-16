Стал известен украинский политик с самым высоким антирейтингом

Пятый президент Украины Петр Порошенко оказался политиком с самым высоким антирейтингом в республике. Об этом стало известно по результатам опроса социологической группы «Рейтинг».

По данным исследования, за кандидатуру украинского экс-лидера Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах 44 процента опрошенных жителей страны.

В первой тройке лидеров антирейтинга также оказались сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за них не стали бы отдавать голоса 35 и 34 процента респондентов соответственно. За президента Украины Владимира Зеленского отказались голосовать 32 процента опрошенных избирателей.