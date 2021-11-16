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Загадочный железный ящик вынесло водой на побережье в США

Газета.Ru
31 минуту назад

Жителей Флориды, США, удивил большой металлический ящик, который вынесло на берег, пишет UPI. Ведь они до сих пор не знают, что это такое.

Загадочный железный ящик вынесло на побережье в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отдыхающие на пляже во Флориде заметили странный предмет, который лежал на берегу океана. По своему виду он напоминал большой железный ящик, в котором не было отверстий.

Загадочный объект быстро обрел популярность среди населения, поэтому им заинтересовалась полиция. Офицеры, приехав на место, осмотрели конструкцию, но тоже не смогли понять, что же это такое.

Впрочем, объяснить ситуацию попытались в министерстве природных ресурсов штата. По их данным, металлический ящик был балластом на корабле, который скинули, однако это еще не окончательный вариант.

WKMG News 6 ClickOrlando/YouTube

Сейчас местные власти думают, что делать с этим предметом. Скорее всего, он будет утилизирован.

Ранее волны от урагана «Дориан» вынесли на пляжи Флориды 15 упаковок с кокаином.

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