Вучич рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

"Еду в Москву 24 ноября, встреча с Путиным будет 25. Мы много надежд возлагаем на эту встречу, и я очень волнуюсь перед этой встречей, хотя она и не первая. Мы готовимся к переговорам в Москве буквально каждый день, много важных тем, о которых нам предстоит поговорить <...> Цены на газ, это не только стоимость газа для населения, это и вопрос инвестиций, газ становится некоторым видом нового золота", - заявил сербский лидер.