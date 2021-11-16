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НАСА обвинило РФ в испытаниях противоспутникового оружия

Елена Прошина
29 минут назад

Представители НАСА находятся в Москве чтобы обсудить испытания противоспутникового оружия, в которых США обвиняют Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НАСА Билла Нельсона.

Ранее Нельсон заявил, что экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, которые образовались в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты. При этом Россия поставила под угрозу не только российских космонавтов, но и американских, а также создала угрозу для китайской станции.

«Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков», — заявлял Нельсон.

Напомним, что 15 ноября МКС угрожали обломки неназванного спутника. В результате Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19», после чего доложить о состоянии, а американским — закрыть на своем сегменте станции люки.

В мире,Видео,NASA,
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