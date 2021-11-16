Представители НАСА находятся в Москве чтобы обсудить испытания противоспутникового оружия, в которых США обвиняют Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НАСА Билла Нельсона.

Ранее Нельсон заявил, что экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за обломков, которые образовались в результате якобы проведенных РФ испытаний противоспутниковой ракеты. При этом Россия поставила под угрозу не только российских космонавтов, но и американских, а также создала угрозу для китайской станции.

«Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков», — заявлял Нельсон.