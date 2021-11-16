В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Более 100 млн человек привились «Спутником» за пределами РФ

Елена Прошина
1 час назад

Более 100 млн человек за пределами России привились от коронавируса вакциной «Спутник V» и однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Более 100 млн человек привились «Спутником» за пределами РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«15% людей со средними доходами за пределами России, США, Европы, Китая получили вакцину "Спутник". Мы предоставили "Спутник" более чем 100 млн человек за пределами РФ», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что поставки препарата ведутся по графику. В организации рассчитывают занять 15-20% рынка стран со средним уровнем дохода.

По словам Дмитриева, важным моментом является то, что никто не жалуется на безопасность и эффективность «Спутника». При этом данные о применении препарата в Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ и в других странах говорят о том, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против COVID-19.

В свою очередь, «Спутник Лайт» в ряде стран используется не только как отдельный препарат, но и изучается в комбинированном применении с вакцинами других производителей.

В мире,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители