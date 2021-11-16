Более 100 млн человек привились «Спутником» за пределами РФ

Более 100 млн человек за пределами России привились от коронавируса вакциной «Спутник V» и однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

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«15% людей со средними доходами за пределами России, США, Европы, Китая получили вакцину "Спутник". Мы предоставили "Спутник" более чем 100 млн человек за пределами РФ», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что поставки препарата ведутся по графику. В организации рассчитывают занять 15-20% рынка стран со средним уровнем дохода.

По словам Дмитриева, важным моментом является то, что никто не жалуется на безопасность и эффективность «Спутника». При этом данные о применении препарата в Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ и в других странах говорят о том, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против COVID-19.