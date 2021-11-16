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Столкновения на границе с Польшей: ранен полицейский

Мария Иванова
1 час назад

Польский полицейский пострадал во время стычки с мигрантами на белорусско-польской границе. Как сообщает TVP Info, его госпитализировали с переломом костей черепа.

TVP Info утверждает, что мигранты напали на польских полицейских и солдат, охраняющих границу в районе пропускного пункта Кузница. Они якобы бросали камни, светошумовые гранаты и «другие тяжелые предметы».

В твиттере польской полиции отмечается, что в полицейского попал один из брошенных мигрантами предметов.

В польском правительстве подчеркнули, что «польские офицеры принимают адекватные меры, эффективно защищая границу, в том числе с помощью водометов и слезоточивого газа».

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции.

Утром 8 ноября на белорусско-польской границе началось обострение. Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Днем 15 ноября в Польше заявили о планах мигрантов пробиться штурмом через КПП «Брузги», журналисты сообщали о переброске дополнительных польских сил на границу.

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