«Пиарится и блефует»: эксперт о заявлении Зеленского по углю

«Импортных объемов угля Украине хватит на несколько недель. Подобные поставки должны идти постоянно, иначе страну ждут большие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии и пообещал украинцам семь кораблей «Панамакс» с углем.
«Украина хотела заключить контракты на покупку угля с тремя странами – ЮАР, Польшей и США. Откуда точно идут суда «Панамакс», мы не знаем. Также есть информация о том, что этот уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. То есть Зеленский, вероятно, пиарится на чужом угле и блефует», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Украина оказалась в сложном положении из-за того, что летом не закупала уголь и не готовилась к зиме, не выделив достаточное количество средств.
«К началу отопительного сезона они должны были подготовить порядка 3 млн тонн угля на разных ТЭС, а вместо этого запаслись объемом около 500 тыс. тонн угля. Естественно, этого недостаточно, ведь подобные объемы потребляются очень быстро, – считает собеседник. – Учитывая все это, объемов угля с семи кораблей «Панамакс» им хватит примерно на несколько недель и не факт, что до конца текущего года. Подобные поставки должны идти постоянно, на протяжении всего отопительного сезона, иначе Украину ждут большие проблемы».
«Более того, есть все основания полагать, что стоимость угля, который сейчас идет на кораблях к Украине, завышенная, – полагает Юшков. – Учитывая, что свободный уголь на рынке практически отсутствует, потому что европейцы сами его активно скупают, Украина буквально скребет по сусекам. В условиях возросшего спроса на этот вид энергии цены на него бьют новые рекорды. Поэтому за свободные объемы угля приходится много платить и даже искать его по всему миру, чуть ли не в Австралии».
«Ладно бы еще дефицит был только в одном сегменте энергетики, но на Украине проблемы и с запасами газа, – пояснил эксперт. – К началу отопительного сезона они накопили примерно 18 млрд кубометров, чего должно было бы теоретически хватить, но из этих объемов примерно четверть принадлежит иностранным компаниям, которые явно не собираются продавать этот газ украинским потребителям».
«Они закачали газ в ПХГ Украины для того, чтобы в разгар отопительного сезона, когда в Европе наступят холода и еще больше поднимутся цены на энергоносители, достать эти объемы и продать европейцам. Теоретически если Украина захочет, она может купить эти объемы, но скорее всего европейские частные трейдеры могут сильно завысить цену», – уточнил Юшков.
«Получается, что сейчас у Украины дефицит газа и угля. При этом один вид энергии нельзя заменить другим. Поэтому им срочно нужно изыскивать деньги, чтобы подписывать контракты на гораздо большие объемы поставок угля вместо разовых объемов. Сейчас, конечно, они немного отбились от энергокризиса, но что будет дальше – неизвестно», – подытожил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью информацию о возможности веерных отключений электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
Он добавил, что недостатка угля в стране не будет.
«Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время», – указал он.
Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью покрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года. Позже выяснилось, что уголь закуплен компанией ДТЭК, принадлежащей через компанию System Capital Management богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Украина не покупает уголь у провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины", - сказал он.
Зеленский добавил, что Киев решит проблему дефицита угля, который образовался в этом отопительном сезоне за счет импортных поставок и собственной добычи.
Президент назвал ложью информацию о веерных отключениях электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.
"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах", - сказал он.
"Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей "Панамакс", которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время", - продолжил он.
Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью закрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.
11 ноября мэр Киева Виталий Кличко, ссылаясь на экспертные исследования, заявил о высоком риске веерных отключений на Украине этой зимой, если морозы продержатся несколько недель подряд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя слова мэра, заверил, что оснований для веерных отключений электроэнергии на Украине нет, несмотря на то что запасы угля в стране невелики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не станет платить тем, кто «не признаёт нашу независимость». Дипломат в Telegram пошутила, что слова Зеленского являются жёсткими по отношению к Вашингтону.
Зеленский заявил, что Киев не будет платить тем, кто не признаёт независимость страны. Жёстко он поставил США на место, — говорится в её сообщении.
Зеленский сделал своё заявление, когда говорил о закупках угля у «непризнанных территорий» Донбасса. Он также подчеркнул, что Киев не покупает уголь «у сепаратистов».
При этом в ЛНР ранее заявили, что представители Киева обращались с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля. Речь об этом зашла на заседании экономической подгруппы по Донбассу. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что Украина хотела по-тихому договориться о поставках с территорий, подконтрольных республикам Донбасса.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, вообще нет, никак», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о возможности соответствующего обращения к Москве в условиях энергетического кризиса на Украине.
Киев собирается закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях Донбасса, рассказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, вопрос о коммерческих поставках электроэнергии и угля был затронут 9 ноября на подгруппе по экономическим вопросам.
Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать данный вопрос.
«Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать», — сказал министр.
Киев собирался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии с самопровозглашенными республика Донбасса. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник.
«Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений», — сказал он.
Белорусское государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» опровергло прекращение поставок электроэнергии на Украину, государство продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.
«Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», – говорится в Telegram-канале Белэнерго.
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
В грядущем отопительном сезоне украинцы будут обогреваться приобретённым у США и Польши углём. О процессе закупки энергоресурса рассказал в интервью каналу «Эспрессо» первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко.
На сегодняшний день большой объём угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, — заявил чиновник.
Он обвинил Россию в том, что именно она чинит препятствия поставкам из Казахстана, в связи с этим Украина вынуждена в основном рассчитывать на топливо от «польских и американских друзей».
Мы предполагаем, что в отопительный сезон это будет около двух миллионов тонн, — добавил Власенко.
В конце октября появились сведения о том, что Россия с ноября прекращает поставки энергетического угля Киеву, а поставлять продолжит только коксующийся ресурс. Это связано с ростом внутренних потребностей государства.