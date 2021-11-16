«Пиарится и блефует»: эксперт о заявлении Зеленского по углю

«К началу отопительного сезона они должны были подготовить порядка 3 млн тонн угля на разных ТЭС, а вместо этого запаслись объемом около 500 тыс. тонн угля. Естественно, этого недостаточно, ведь подобные объемы потребляются очень быстро, – считает собеседник. – Учитывая все это, объемов угля с семи кораблей «Панамакс» им хватит примерно на несколько недель и не факт, что до конца текущего года. Подобные поставки должны идти постоянно, на протяжении всего отопительного сезона, иначе Украину ждут большие проблемы».



«Более того, есть все основания полагать, что стоимость угля, который сейчас идет на кораблях к Украине, завышенная, – полагает Юшков. – Учитывая, что свободный уголь на рынке практически отсутствует, потому что европейцы сами его активно скупают, Украина буквально скребет по сусекам. В условиях возросшего спроса на этот вид энергии цены на него бьют новые рекорды. Поэтому за свободные объемы угля приходится много платить и даже искать его по всему миру, чуть ли не в Австралии».



«Ладно бы еще дефицит был только в одном сегменте энергетики, но на Украине проблемы и с запасами газа, – пояснил эксперт. – К началу отопительного сезона они накопили примерно 18 млрд кубометров, чего должно было бы теоретически хватить, но из этих объемов примерно четверть принадлежит иностранным компаниям, которые явно не собираются продавать этот газ украинским потребителям».



«Они закачали газ в ПХГ Украины для того, чтобы в разгар отопительного сезона, когда в Европе наступят холода и еще больше поднимутся цены на энергоносители, достать эти объемы и продать европейцам. Теоретически если Украина захочет, она может купить эти объемы, но скорее всего европейские частные трейдеры могут сильно завысить цену», – уточнил Юшков.



«Получается, что сейчас у Украины дефицит газа и угля. При этом один вид энергии нельзя заменить другим. Поэтому им срочно нужно изыскивать деньги, чтобы подписывать контракты на гораздо большие объемы поставок угля вместо разовых объемов. Сейчас, конечно, они немного отбились от энергокризиса, но что будет дальше – неизвестно», – подытожил эксперт.