Белорусские спецслужбы прибыли на границу с Польшей

Сотрудники спецслужб Белоруссии прибыли к границе с Польшей, где происходят стычки нелегальных мигрантов с польскими силовиками. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

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Ранее стало известно о том, что беженцы начали активно разрушать ограждение на нейтральной полосе и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.