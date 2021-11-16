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Белорусские спецслужбы прибыли на границу с Польшей

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Сотрудники спецслужб Белоруссии прибыли к границе с Польшей, где происходят стычки нелегальных мигрантов с польскими силовиками. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

Белорусские спецслужбы прибыли на границу с Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно о том, что беженцы начали активно разрушать ограждение на нейтральной полосе и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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