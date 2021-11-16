Стычки мигрантов с польскими пограничниками сняли на видео

На польско-белорусской границе происходят стычки мигрантов с польскими пограничниками. Для разгона людей применяют водометы, шумовые гранаты, а также слезоточивый газ. Кадры с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

Беженцы начали кидать в силовиков камни и бутылки, а также ломать ограждение. В ответ польские военные использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы для оттеснения людей от забора.

Напряженная ситуация на границе Польши и Белоруссии возникла на прошлой неделе, когда поток из мигрантов из ближневосточных стран сконцентрировался у польских рубежей. Выходцы из Ирака, Сирии и Афганистана пытаются попасть в страны Евросоюза.