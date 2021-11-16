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Стычки мигрантов с польскими пограничниками сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

На польско-белорусской границе происходят стычки мигрантов с польскими пограничниками. Для разгона людей применяют водометы, шумовые гранаты, а также слезоточивый газ. Кадры с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

Беженцы начали кидать в силовиков камни и бутылки, а также ломать ограждение. В ответ польские военные использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы для оттеснения людей от забора.

Напряженная ситуация на границе Польши и Белоруссии возникла на прошлой неделе, когда поток из мигрантов из ближневосточных стран сконцентрировался у польских рубежей. Выходцы из Ирака, Сирии и Афганистана пытаются попасть в страны Евросоюза.

Беженцы на польской границе перешли в наступление

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши опубликовало видео, на котором мужчина в камуфляже ломает забор на границе с Белоруссией. По утверждениям оборонного ведомства, это был белорусский военный.

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