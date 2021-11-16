Обзор иноСМИ: «адская зима» для ЕС и «игра мускулами» на границе

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Фото: Reuters Reuters

Россия «играет мускулами» на границе с Украиной

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Также страны подтвердили свою «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины». На прошлой неделе США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне. «ИноСМИ» собрали комментарии немецких читателей к материалу Der Spiegel. Пользователь dPBU7vs4z3vaU9rQcT2×23 поинтересовался, «а что забыли американские военные корабли в Черном море». Nh8L9BbawjrVavxr5aNQXc подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории, куда захочет.

«Не вторжение, а дестабилизация: Россия нагнетает напряженность»

Британский журнал The Economist считает, что Россия «нагнетает напряженность» на границах с ЕС, «но не ради вторжения, а для дестабилизации». На границу Польши и Белоруссии «заманили беженцев с Ближнего Востока ложными обещаниями новой жизни на Западе», а солдаты на российской стороне украинской границы «вызывают беспокойство Америки», подчеркивает издание.

The Economist отмечает, что «зловещие маневры» российских войск уже случались, но на этот раз США предупреждают своих европейских союзников, что конфликт может стать реальностью. Однако опрошенные журналом эксперты назвали приоритетом для России сертификацию «Северного потока - 2», в случае военного обострения на границе «об этом можно будет забыть».

Для ЕС готовят «адскую зиму»

Британский таблоид Daily Express заявил, что Россия и Белоруссия «готовят для ЕС адскую зиму»: Александр Лукашенко «приложил руку к газовому кризису» и грозится перекрыть газопровод Ямал - Европа, если ЕС введет санкции в ответ на миграционный кризис.

13 октября президент РФ Владимир Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам. После слов российского президента цены начали снижаться. Однако угрозы Лукашенко снова внесли напряженность на рынок, подчеркивает Daily Express.

Новый локдаун в Индии: коронавирус ни при чем

Власти Индии рассматривают возможность введения нового карантина: на этот раз из-за загрязнения воздуха, а не из-за коронавируса. Как отмечает The Washington Post, когда «густая токсичная дымка» окутала север Индии, официальные лица Нью-Дели закрыли школы, правительственные учреждения и приказали остановить строительные проекты, приняв меры, напоминающие антиковидные ограничения.

Это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как люди начали осторожно выходить на улицу после смертельной волны коронавируса. «Они были так счастливы вернуться в школу в октябре, спустя почти два года, а теперь они снова дома», - рассказала WP жительница Дели Шиха Нихил о двух своих сыновьях. Рагхав и Кришна заперты дома, они постоянно кашляют и, по словам матери, «буквально задыхаются».

«Китай и Россия сожрут ЕС»: историк призвал Германию действовать

Британский историк Тимоти Гартон Эш в интервью Der Spiegel заявил, что Германия перестала соответствовать роли, которая возложена на нее в Европе. Он призвал Берлин проявлять больше самостоятельности в сфере внешней политики и безопасности: в противном случае Китай и Россия «сожрут» ЕС, считает Эш.