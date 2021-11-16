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Украина направила ноту протеста в МИД России из-за указа Путина о поддержке Донбасса

RT на русском
42 минуты назад

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД в связи с указом российского президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Украина направила ноту протеста России из-за указа Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договорённостям и договорённостям в рамках Нормандского формата», — говорится на сайте ведомства.

В МИД Украины отметили, что «предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также заявил, что указ президента России о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.

Указ Путина по Донбассу: как решение оценили в России и на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы украинского внешнеполитического ведомства.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,
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