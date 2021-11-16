Украина направила ноту протеста России из-за указа Путина

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД в связи с указом российского президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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«Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договорённостям и договорённостям в рамках Нормандского формата», — говорится на сайте ведомства.

В МИД Украины отметили, что «предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».