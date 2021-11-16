Указ Путина по Донбассу: как решение оценили в России и на Украине

Благодаря указу президента России Владимира Путина в отношении самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик им окажут реальную помощь, что позволит использовать их экономический потенциал, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда подчеркнул, что допуск товаров из ЛНР и ДНР к госзакупкам в РФ повысит зарплаты сотрудникам соответствующих предприятий в Донбассе.

Хороший очень указ, на мой взгляд. У нас президент принимает всегда правильные, выверенные решения, как мне кажется, по ЛНР и ДНР. Это касается гуманитарной помощи, это касается признания документов ЛНР и ДНР, предоставления в упрощённом порядке гражданства. Вот это реальная помощь республикам, с которыми воюет Украина, и не только Украина, а фактически США и ряд стран Европы, — добавил Цеков.

Он отметил, что ЛНР и ДНР способны обеспечить некоторые потребности РФ по линии госзакупок, например в угле и металле. Собеседник также заявил, что поставки продукции для нужд государства за его пределами — абсолютно нормальная практика — и Россия сотрудничает и с Европой, и с Азией, и с США, и даже с Украиной.

Это нормальный процесс, просто раньше ЛНР и ДНР были исключены из этого процесса, — подытожил Цеков.

Товары из ДНР и ЛНР будут участвовать в госзакупках наравне с российскими. Президент подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь о смягчении условий доступа к госзакупкам, а также о снятии ограничений на экспорт и импорт.

Решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в документе.

В течение месяца правительство должно обеспечить признание в России действительными выданных в упомянутых районах сертификатов о происхождении товаров. А также - допуск на равных условиях с российскими товаров из этих районов для государственных и муниципальных закупок. Сделать это нужно на период, пока не будет политически урегулирована ситуация на основании Минских соглашений.

При этом количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, перемещаемым через российскую границу на эти территории или из них, не применяются. Список исключений будет, его определит за месяц кабмин.

Сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют, но Россия продолжит делать все от нее зависящее. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное, - сказал он. - Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать отправке Киевом вакцин европейских производителей в Донбасс, Песков подчеркнул, что киевские власти должны сами предложить руководству Донбасса направить вакцины в регион.

Россия в очередной раз демонстрирует готовность помогать жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в трудные времена. Об этом написал в Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи Донбассу.

В своем обращении лидер ЛНР также раскритиковал политику Киева в отношении республик.

«Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку», — отметил Пасечник.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что указ президента России Владимира Путина по Донбассу «вдохнет жизнь в экономические процессы» региона и тем самым сорвет планы Киева.

«Ждем ожесточенного визга и криков из Киева, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки любезно наброшенной Киевом нам на шею. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса», — написал представитель ЛНР.

Он напомнил, что документ позволит местным предприятиям работать наравне с российскими, снимая «серьезные ограничения, которые не позволяли двигаться в сторону восстановления экономики региона. Политик подчеркнул, что этот шаг «трудно переоценить».

Решение допустить к российским госзакупкам товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не нарушает принципы территориальной целостности Украины, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это оказание экономической помощи территориям, где проживает большое количество российских граждан и которые находятся в глухой блокаде со стороны киевских властей", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

Сенатор отметил, что такое решение не нарушит принцип территориальной целостности Украины.

"Мы заключаем договоры с различными регионами - наши регионы заключают договоры с регионами других стран, ничего страшного в этом нет. А потом эти регионы - ДНР и ЛНР - находятся в глухой украинской блокаде. Что теперь, надо, чтобы они вымерли что ли? Надо им помогать, если есть такая возможность", - подчеркнул законодатель.

По мнению Джабарова, жители Донбасса "будут с удовольствием работать и производить какую-то продукцию", например, сельскохозяйственную, причем это никак не навредит российским производителям.

"Помогать надо, это нормальное, выстраданное решение, его ждут граждане ДНР и ЛНР, среди которых полмиллиона россиян", - добавил он.

Отменив квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Россия нарушила Минские соглашения, заявил пресс-секретарь Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут «Новости Донбасса».

Как отметил украинский эксперт, это можно назвать «демаршем», который «осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны». Он уточнил, что в Киеве дадут оценку действий Москвы на уровне международных партнеров.

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«Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения», — обвинил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко возмутил подписанный президентом России Владимиром Путиным указ по обеспечению равных условий для доступа товаров Донбасса к участию в госзакупках. В своем Telegram-канале он назвал его «пощечиной всем, кто искал мирного урегулирования».

«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Своим указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада», — написал экс-глава Украины.

Он считает, что Киеву необходимо добиваться отмены этого указа, а также возвращения своих предприятий, отмены рублевой зоны и решений о паспортизации. Он призвал ввести новые санкции в отношении России. В частности, он обратился к Германии и Франции, которые ранее пригрозили Москве «тяжелыми последствиями» за подрыв территориальной целостности Украины. Кроме того Порошенко высказался за остановку сертификации «Северного потока-2».

Ранее Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США продолжают наблюдать необычную военную активность России вблизи границ с Украиной. Также он отметил «отсутствие транспарентности» с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит Минским соглашениям. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии. Трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook.

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«Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу якобы противоречит Минским договоренностям.

"На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договоренностям законов", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что Киев неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер. К тому же, Украина не выполнила ничего из того, что должна была как по самому документу, так и по решениям, которые вырабатывались в рамках "Нормандского формата", подчеркнула дипломат.

Указ президента РФ Владимира Путина об отмене количественного ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР, а также об участии этих товаров в госзакупках действует точно в рамках минских соглашений. Об этом заявил в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это [указ президента РФ, расширяющий доступ товаров из республик Донбасса на российский рынок] в рамках того, что прописано в минских соглашениях. Это как раз вот речь о трансграничном сотрудничестве. Все в рамках этого. То, что Украина не выполняет <…> взятые на себя обязательства - это теперь проблема Украины", - сказал он.