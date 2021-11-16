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Беженцы на польской границе перешли в наступление

Елена Прошина
1 час назад

Беженцы на польской границе перешли в наступление чтобы попасть на территорию страны. Как сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале, мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в пограничников камни.

В ответ на активные действия со стороны беженцев, польские пограничники применили слезоточивый газ, а после — светошумовые гранаты и водомет. Таким образом поляки пытаются оттеснить людей обратно на белорусскую территорию.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к ограждениям приблизилось несколько тысяч беженцев. Польские пограничники не пропустили их на территорию страны, после чего люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.

15 ноября мигранты стянулись к КПП «Брузги». Силовики растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной, не пропуская людей. По оценкам белорусского погранкомитета, там находилось более двух тысяч человек.

Накануне этого вице-премьер Польши Петр Глинский призвал оказать международное давление на Белоруссию и Россию, исключив их из различных международных организаций и запретив спортсменам выступать на чемпионатах мира и олимпиадах. По мнению политика, они виновны в сложившейся обстановке и причастны к перевозке людей из стран Востока в Минск.

В мире,Видео,Петр Глинский,
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