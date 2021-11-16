Лукашенко заявил о попытках подбросить оружие в лагерь мигрантов

«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное – это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», – приводит слова белорусского лидера информагентство БЕЛТА.