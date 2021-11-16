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Лукашенко заявил о попытках подбросить оружие в лагерь мигрантов

ТК «Звезда»
41 минуту назад

В стихийный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе уже пытались привести оружие. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обстановке на Государственной границе.

Лукашенко заявил о попытках подбросить оружие в лагерь мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное – это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», – приводит слова белорусского лидера информагентство БЕЛТА.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что мигранты с Ближнего Востока, которые неделю живут на границе, обращаются к местным медикам с симптомами ОРВИ.

В настоящий момент на границе между Белоруссией и Польшей находится около двух тысяч мигрантов, которые осадили погранпереход. Некоторые обосновались прямо на территории КПП, а другие остаются в непосредственной близости к нему.

В мире,Александр Лукашенко,
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