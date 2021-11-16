«Абсолютный позор»: в ООН осудили пограничников Польши

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе, назвав позорным поведение польских и литовских пограничников. Об этом сообщает «Царьград».

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Саму ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши Полянский считает очень тревожной. Вместе с тем он подчеркнул, что "есть люди, которые легально приехали в Белоруссию и хотят въехать в страны ЕС, чаще в Германию".

Однако, по словам представителя ООН от России, им не только не позволяют проходить через границу, но оттесняют, преследуют и даже избивают. Полянский подчеркнул, что в этом были замечены как польские, так и литовские пограничники. Дипломат напомнил, что есть много случаев, когда те били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию.

"Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм",- отметил первый заместитель постпреда России при ООН.