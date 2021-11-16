«Абсолютный позор»: в ООН осудили пограничников Польши

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе, назвав позорным поведение польских и литовских пограничников. Об этом сообщает «Царьград».
Саму ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши Полянский считает очень тревожной. Вместе с тем он подчеркнул, что "есть люди, которые легально приехали в Белоруссию и хотят въехать в страны ЕС, чаще в Германию".
Однако, по словам представителя ООН от России, им не только не позволяют проходить через границу, но оттесняют, преследуют и даже избивают. Полянский подчеркнул, что в этом были замечены как польские, так и литовские пограничники. Дипломат напомнил, что есть много случаев, когда те били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию.
"Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм",- отметил первый заместитель постпреда России при ООН.
Напомним, сложная ситуация на белорусско-польской границе осложнилась на прошлой неделе. Большое количество беженцев из стран Востока и Африки стремятся пересечь польскую границу, чтобы попасть в страны Евросоюза. Брюссель не собирается принимать их, считая, что ответственность за все происходящее лежит на Белоруссии, которая якобы специально спровоцировала мигрантов любым путем пройти через границу. Однако ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.