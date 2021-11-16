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Военные Польши на границе засняли ломающего забор человека в камуфляже

Lenta.ru
45 минут назад

Польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью неизвестный человек, предположительно, ломает ограждение на польско-белорусской границе. Министерство обороны Польши заявляет, что это белорусский силовик. Снятое военными видео показано в Twitter-аккаунте ведомства.

На записи видно, как камера медленно приближается к большому забору с колючей проволокой. Затем в кадр попадает человек, находящийся на противоположной стороне ограждения. Человек одет в камуфляж, его лицо скрыто.

Лежа на земле, человек в камуфляже проводит манипуляции с колючей проволокой, а затем с силой вытаскивает одну из опор ограждения. Схватив металлическую палку, неизвестный в зеленой форме быстро уходит от забора и скрывается на неосвещенной территории.

В Министерстве обороны Польши уверены, что к ним в объектив попал представитель спецслужб Белоруссии, который под покровом ночи разрушает забор на белорусско-польской границе. Ведомство считает, что таким образом силовики Белоруссии помогают мигрантам, скопившимся в приграничной полосе, проникнуть на территорию Польши.

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и иногда пытаются штурмовать ограждение.

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