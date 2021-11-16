Мысль американских неоконов не знает границ. В прямом и переносном смысле. Видимо, они изначально стремились, используя мигрантский кризис на границе Белоруссии и Польши, связать в один неразрывный клубок все свежие обвинения в адрес России. Причём так плотно, чтобы — за какой конец ни дергай — было бы трудно размотать его до той самой сермяжной истины.

Ведь первые посылы в отношении прибытия новой волны беженцев с Востока сводились к тому, что «последний европейский диктатор» придумал сконцентрировать тысячи сирийцев, иракцев и афганцев на границе с Европейским союзом, чтобы, мол, таким изуверским методом заставить западных политиков вступить с ним в контакт. И таким образом де-факто признать его вполне законным президентом Белоруссии. Ведь с той же Светланой Тихановской, как ей ни аплодируй в бундестаге, говорить о судьбах прибывших от войн и голода беженцев совершенно бесполезно. Как это ни обидно для её политических пиарщиков.

Потом концепция сменилась. И в собеседники по такому острому вопросу стали пытаться привлекать Владимира Путина. Тем самым откровенно намекая, что, дескать, без его благословения Александр Лукашенко не решился бы осаждать Европу силами мигрантов. Та же не сменяемая пока фрау Меркель провела несколько телефонных переговоров с российским президентом. Хотя позиция России ясна: кризис — следствие натовских авантюр в Афганистане и на Ближнем Востоке. А уж теряющие самообладание польские власти увидели толкающую «руку Москвы» за спиной каждого прибывшего иракца или курда. И предложили чохом исключить Россию с Белоруссией из всех международных организаций. Одновременно оживился и Киев, готовый и забор на границе с Белоруссией строить, и окопы рыть на случай «неминуемой» российской агрессии.

И пока на Западе не переставали выражать озабоченность по поводу передвижения российских вооружённых сил по российской же территории, американский Госдеп осенила такая гениальная стратегическая идея, которую и озвучил госсекретарь Энтони Блинкен.

Оказывается, кризис с замерзающими мигрантами на белорусско-польской границе — это ни много ни мало разработанная в Москве операция прикрытия. Иными словами, пока в европейских столицах прикидывают, как же поступить с мигрантами, не поступаясь демократическими принципами, и сосредотачиваются на локальной проблеме, коварная Россия, пользуясь таким отвлечением соседей, готовит нападение на Украину. И, конечно, тут же, как всегда к месту, приплюсовывается и фактор страшной разрушительной силы — «Северный поток — 2». Как тот Карфаген, что должен был непременно быть разрушен.