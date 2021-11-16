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Польша признала наличие гибридной войны с Белоруссией

Елена Прошина
35 минут назад

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что вооруженного конфликта с Белоруссией пока в планах нет, но есть гибридная война. Он прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе в интервью Польскому радио.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — пояснил он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Большое количество мигрантов из стран Востока и Африки пытаются прорваться через польскую границу, чтобы попасть в страны Евросоюза. Брюссель не собирается принимать их, считая ответственной за все происходящее Белоруссию, которая якобы специально спровоцировала беженцев любым путем пересечь границу. В то же время ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.

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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии атакой на Евросоюз. Он считает, что вина в организации этого лежит на белорусском президенте Александре Лукашенко. Вместе с тем чешская сторона помочь Польше в ситуации с беженцами на границе.

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