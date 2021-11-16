Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что вооруженного конфликта с Белоруссией пока в планах нет, но есть гибридная война. Он прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе в интервью Польскому радио.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее» — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — пояснил он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Большое количество мигрантов из стран Востока и Африки пытаются прорваться через польскую границу, чтобы попасть в страны Евросоюза. Брюссель не собирается принимать их, считая ответственной за все происходящее Белоруссию, которая якобы специально спровоцировала беженцев любым путем пересечь границу. В то же время ЕС отказывается вести диалог, чтобы разрешить проблему.