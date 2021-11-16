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Минобороны Польши показало на видео «прорыв границы» из Белоруссии

Александр Кузьмин
9 минут назад

Польские пограничники сняли на видео демонтаж элементов ограждения на польско-белорусской границе. Соответствующие кадры опубликованы на странице в Twitter Министерства обороны Польши.

«Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли незаконно пересечь границу», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ситуация на границе между Белоруссией и Польшей обострилась 8 ноября, когда там скопились тысячи беженцев из ближневосточных стран и Африки с намерением попасть в страны Евросоюза. Польша усилила охрану своих рубежей, задействовав армию и полицейских.

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