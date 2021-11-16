Зеленский отказался от «сепаратистского» угля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не покупает и не будет покупать уголь у «сепаратистов». В своем Telegram-канале он заявил, что Украина успешно справляется с нехваткой угля с помощью поставок из-за рубежа.

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«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина «не платит и не будет платить тем, кто не признает ее независимость».

По словам Зеленского, Киеву удается успешно преодолевать энергетический кризис.

«Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем морем, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца этого года», - подчеркнул украинский президент.

По данным Минэнерго Украины на 1 ноября, на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей (ТЭС и ТЭЦ) находилось примерно 590 тысяч тонн угля. Это в четыре с половиной раза меньше, чем предусматривает утвержденный министерством план. При этом ТЭС Украины дают более 30 процентов от всей производимой в стране электроэнергии.

С 1 ноября Россия прекратила поставки угля Украине из-за растущего внутреннего спроса.