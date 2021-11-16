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В МИД Украины оценили указ Путина по Донбассу

News.ru
34 минуты назад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он назвал документ противоречащим Минским соглашениям, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Киев ответил на указ Путина по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Кулебы, указ Путина направлен на дальнейшую экономическую интеграцию указанных территорий с экономикой России. Он проинформировал о документе немецкого и французского коллег и призвал их осудить указ.

Украина рассчитывает на осуждение этого указа со стороны наших партнеров, ведь он противоречит букве и духу Минских договоренностей, — говорится в сообщении.

Согласно указу Путина, правительство России должно будет принять ряд мер по смягчению условий допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, «на период до политического урегулирования ситуации» в непризнанных республиках снимаются количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между Россией и ДНР или ЛНР.

Кулеба призвал ФРГ и Францию готовиться к войне на Украине

Ранее указ прокомментировал бывший президент Украины Пётр Порошенко. Он заявил, что документ является пощёчиной всем, кто искал мирного урегулирования в регионе. По его мнению, в Киеве должны требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, отмены решений о паспортизации.

В мире,Дмитрий Кулеба,Петр Порошенко,Владимир Путин,МИД,Правительство РФ,
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