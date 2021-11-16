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Выгода или Украина: Лондон встал перед сложным выбором

Елена Прошина
21 минуту назад

Власти Великобритании скоро встанут перед выбором — им придется либо плотнее выступить в поддержку Украины, либо увеличить зависимость от российского топлива. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Bloomberg.

Выгода или Украина: Лондон встал перед сложным выбором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скоро предстоит выбор. Подсесть еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские трубопроводы, или вступиться за Украину, выступить в защиту мира и стабильности», — заявил премьер.

При этом в самой Великобритании не хотят идти на конфликт с Россией, однако страна выступает за ценности демократии и свободы, как и другие европейские страны, подчеркнул Джонсон. Премьер-министр также назвал Россию великой страной и добавил, что именно «русская кровь победила нацизм».

Напомним, что ранее «Газпром» отказался прокачивать дополнительные мощности газа через Украину и Польшу по меньшей мере до Нового года. Накануне «Оператор ГТС Украины» выставил на аукцион транзитные мощности в объеме до 15 млн кубометров в сутки через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка», однако по завершению торгов компания не приобрела лоты.

Кроме того, невостребованными оказались и объемы в 89 млн кубометров в сутки через трубопровод «Ямал-Европа», который проходит по территории Польши.

В мире,Борис Джонсон,Газпром,Bloomberg,
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