Киев раскрыл сценарии обороны от «агрессии России»

Внештатный советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.