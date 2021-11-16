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На Украине заявили о девяти сценариях обороны на случай «агрессии России»

RT на русскомиещё 1
23 минуты назад

Внештатный советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» Москвы.

Киев раскрыл сценарии обороны от «агрессии России»
Фото:  US Army US Army

«Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются», — приводит его слова УНИАН.

Арестович отметил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского «должным образом» оценивают уровень возможной опасности.

«Президентская вертикаль действует соответственно», — заверил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину.

В мире,Армия,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Владимир Путин,УНИАН,
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