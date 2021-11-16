Байден: США придерживаются принципа одного Китая

«Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики одного Китая, (США. — RT) не поддерживают «независимость» Тайваня и надеются на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива», — приводит ТАСС слова Байдена.