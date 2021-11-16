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Байден: США придерживаются принципа одного Китая

RT на русскомиещё 9
2 часа назад

Власти Соединённых Штатов не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая, заявил американский лидер Джо Байден в ходе онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Байден: США придерживаются принципа одного Китая
Фото: APAP

«Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики одного Китая, (США. — RT) не поддерживают «независимость» Тайваня и надеются на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива», — приводит ТАСС слова Байдена.

Си Цзиньпин в ходе встречи подчеркнул, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил об угрозе стабильности в случае поддержки США независимости Тайваня.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,МИД,ИТАР-ТАСС,
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