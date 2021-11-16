У Саакашвили началась кровавая рвота

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По словам Денисовой, она прибыла в Грузию, так как получила письмо от экс-президента. Пока встретиться с ним и проверить состояние здоровья ей не удалось, однако состоялась встреча с адвокатами Саакашвили.

Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о срочной необходимости визита гастроэнтеролога, так как у бывшего президента началась кровавая рвота.

«Уже второй день у консилиума нет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», — отметила Денисова.

Ранее гражданская жена Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что у находящегося в тюремной больнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья. Отмечается, что политик не смог подняться с кровати.

«Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!» - заявила женщина.