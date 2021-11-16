У Саакашвили началась кровавая рвота

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире «24 канала», что пока не получила ни отказ, ни разрешение Минюста Грузии на посещение бывшего главы государства Михаила Саакашвили, сообщает «Газета.ру».
По словам Денисовой, она прибыла в Грузию, так как получила письмо от экс-президента. Пока встретиться с ним и проверить состояние здоровья ей не удалось, однако состоялась встреча с адвокатами Саакашвили.
Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о срочной необходимости визита гастроэнтеролога, так как у бывшего президента началась кровавая рвота.
«Уже второй день у консилиума нет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», — отметила Денисова.
Ранее гражданская жена Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что у находящегося в тюремной больнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья. Отмечается, что политик не смог подняться с кровати.
«Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!» - заявила женщина.
Она отметила, что не понимает, в каком направлении Саакашвили повезут.