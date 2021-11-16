В Польше оценили «план Путина» по пограничному кризису

Польша, Литва и Латвия могут быть исключены из процесса по урегулированию кризиса с мигрантами на белорусской границе, считает обозреватель wPolityce Марек Будзиш, сообщает news.ru.

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Он заявил о «плане Путина» по решению пограничной проблемы.

«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона — Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками», — написал журналист.

Он считает, что под ведущими странами в Кремле подразумевают Германию и Францию.

«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако, следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идёт только о московском «сценарии мечты», — говорится в статье.

Как пишет Будзиш, при реализации «плана Путина» не исключён сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу. При этом у Варшавы окажутся менее выгодные условия.