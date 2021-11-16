Киев отреагировал на отмену Путиным квот для ДНР и ЛНР

Внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович прокомментировал решение Москвы отменить квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает издание «Новости Донбасса».

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По его словам, такой шаг России является «демаршем» «в рамках очередного этапа гибридной войны».

«Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — сообщил советник главы государства.

Арестович считает, что следующим шагом Москвы в Донбассе будет интеграция на товарном рынке.

«Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров», — отметил политик.