Киев отреагировал на отмену Путиным квот для ДНР и ЛНР

Внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович прокомментировал решение Москвы отменить квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает издание «Новости Донбасса».
По его словам, такой шаг России является «демаршем» «в рамках очередного этапа гибридной войны».
«Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — сообщил советник главы государства.
Арестович считает, что следующим шагом Москвы в Донбассе будет интеграция на товарном рынке.
«Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров», — отметил политик.
Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик. Согласно документу, данное решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Также указ призван не допустить дальнейшее снижение «уровня жизни населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавируса.