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Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Российская Газета
6 часов назад

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Самчжиене на северо-западе страны, где ведется крупнейшее в республике строительство современного города. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Фото: STR / AFP / KCNA VIA KNSSTR / AFP / KCNA VIA KNS

По его данным, Ким Чен Ын посетил с инспекцией Самчжиен, "чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства", пишет ТАСС. Это первое появление на публике главы государства более чем за месяц. В последний раз он выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне, состоявшейся 11 октября.

Северокорейские власти уделяют самое пристальное внимание ходу стройки в Самчжиене. Ким Чен Ын регулярно посещает этот регион.

В мире,Чен Ким,ИТАР-ТАСС,
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