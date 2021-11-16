Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Самчжиене на северо-западе страны, где ведется крупнейшее в республике строительство современного города. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын посетил с инспекцией Самчжиен, "чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства", пишет ТАСС. Это первое появление на публике главы государства более чем за месяц. В последний раз он выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне, состоявшейся 11 октября.