Генсек НАТО упрекнул Россию из-за испытания космического оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проведенное Россией испытание противоспутникового оружия безответственным шагом. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По его словам, образовавшиеся в результате уничтожения спутника обломки представляют угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.

Глава североатлантического альянса добавил, что беспокойство вызывает факт того, что Россия разрабатывает системы, способные уничтожать спутники. Также он напомнил, что НАТО не собирается размещать оружие в космосе.

Ранее в Космическом командовании США заявили, что Россия во время испытания противоспутникового оружия поразила советский спутник и «создала поле обломков на низкой околоземной орбите».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что испытания РФ противоспутниковых систем противоречат позиции российской стороны о недопустимости размещения оружия в космосе. По его словам, Москва «своим безрассудным и безответственным поведением «готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».