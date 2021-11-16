В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Генсек НАТО упрекнул Россию из-за испытания космического оружия

Газета.Ruиещё 14
1 час назад

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проведенное Россией испытание противоспутникового оружия безответственным шагом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генсек НАТО упрекнул Россию из-за испытания космического оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, образовавшиеся в результате уничтожения спутника обломки представляют угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.

Глава североатлантического альянса добавил, что беспокойство вызывает факт того, что Россия разрабатывает системы, способные уничтожать спутники. Также он напомнил, что НАТО не собирается размещать оружие в космосе.

Ранее в Космическом командовании США заявили, что Россия во время испытания противоспутникового оружия поразила советский спутник и «создала поле обломков на низкой околоземной орбите».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что испытания РФ противоспутниковых систем противоречат позиции российской стороны о недопустимости размещения оружия в космосе. По его словам, Москва «своим безрассудным и безответственным поведением «готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Позже в Минобороны России сообщили об успешном поражении недействующего космического аппарата. Также в ведомстве назвали лицемерными заявления представителей Госдепартамента США и Пентагона, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков». По данным министерства, США в курсе, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

В мире,Энтони Блинкен,Йенс Столтенберг,Министерство обороны,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители