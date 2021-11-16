Генсек НАТО упрекнул Россию из-за испытания космического оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проведенное Россией испытание противоспутникового оружия безответственным шагом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, образовавшиеся в результате уничтожения спутника обломки представляют угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.
Глава североатлантического альянса добавил, что беспокойство вызывает факт того, что Россия разрабатывает системы, способные уничтожать спутники. Также он напомнил, что НАТО не собирается размещать оружие в космосе.
Ранее в Космическом командовании США заявили, что Россия во время испытания противоспутникового оружия поразила советский спутник и «создала поле обломков на низкой околоземной орбите».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул, что испытания РФ противоспутниковых систем противоречат позиции российской стороны о недопустимости размещения оружия в космосе. По его словам, Москва «своим безрассудным и безответственным поведением «готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».
Позже в Минобороны России сообщили об успешном поражении недействующего космического аппарата. Также в ведомстве назвали лицемерными заявления представителей Госдепартамента США и Пентагона, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков». По данным министерства, США в курсе, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.