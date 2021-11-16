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На Украине заявили об унижении Зеленского россиянами

Елена Прошина
37 минут назад

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что президент России Владимир Путин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев унизили лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

На Украине заявили об унижении Зеленского россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обратите внимание, как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ», — сообщил политик.

Он считает, что причина кроется в том, что украинский лидер не ответил на эти «оскорбительные вещи».

«Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопросы учителя не то, что ответ дать не может, а даже звук элементарный издать не может», — сказал Бессмертный.

По словам дипломата, украинский президент должен найти ответы на озвученные Путиным и Медведевым вопросы, так как Киев якобы воюет с Москвой. Также экс-представитель указал на отсутствие адекватной реакции и от украинских СМИ, которые не в состоянии ответить на темы, поднятые российскими журналистами.

«Создается впечатление, что украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую», — подчеркнул политик.

Напомним, президент Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам главы государства, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».

В мире,Политика,Роман Бессмертный,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,РИА Новости,
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