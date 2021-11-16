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Силовики избили беженку на белорусско-польской границе

Газета.Ru
38 минут назад

Пограничники избили женщину на границе Польши и Белоруссии. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Милитарист".

Силовики избили беженку на белорусско-польской границе
Фото: ReutersReuters

На видео в темное время суток люди в спецодежде тащат женщину по земле и наносят ей удары. Сообщается, что, по мнению мигрантов, женщину избивали представители польских силовых служб. Ранее стало известно, что нынешней ночью Польша ожидает попытки штурма границы мигрантами.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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