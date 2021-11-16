Силовики избили беженку на белорусско-польской границе

Пограничники избили женщину на границе Польши и Белоруссии. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Милитарист".

Фото: Reuters Reuters

На видео в темное время суток люди в спецодежде тащат женщину по земле и наносят ей удары. Сообщается, что, по мнению мигрантов, женщину избивали представители польских силовых служб. Ранее стало известно, что нынешней ночью Польша ожидает попытки штурма границы мигрантами.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.