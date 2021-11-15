Климкин предупредил о риске взрывной интеграции ДНР и ЛНР в РФ

Решение президента России Владимира Путина об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создает условия для «взрывной интеграции» самопровозглашенных республик Донбасса в РФ. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РИА «Новости».
«Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в РФ. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с РФ», - заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
Экс-глава украинского МИД предположил, что Владимир Путин намерен включить самопровозглашенные республики в состав союзного государства наравне с Белоруссией.
15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, признание сертификатов происхождения товаров из Донбасса, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена квот на экспорт и импорт «дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации».