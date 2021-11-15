Климкин предупредил о риске взрывной интеграции ДНР и ЛНР в РФ

«Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в РФ. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с РФ», - заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.