Украинцам начнут платить на вакцинацию

Граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить по тысяче гривен (около 2,75 тысяч рублей). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение «Дия». За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине», — сказал Зеленский.
По его словам, подобная мера позволит поддержать сферы, наиболее пострадавшие от ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавируса. В частности, креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.
Программа будет действовать с 19 декабря как для тех, кто уже прошел вакцинацию, так и тех, кто сделает прививки после.
Ранее сообщалось, что часть украинцев отказываются вакцинироваться, так как уверены, что прививка сделает их мутантами. По последним данным, в стране вакцинированы 27% населения. Согласно опросам, каждый десятый купил подтверждающий документ. Более трети граждан (36%) сообщили, что вообще не собираются вакцинироваться.
Главной причиной отказа вакцинироваться стало недоверие к любым вакцинам (48% от нежелающих делать прививку). Реже антивакцинаторы (10%) выделяют страх мутаций в организме и ожидание новых исследований вакцин от коронавируса.