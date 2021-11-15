Украинцам начнут платить на вакцинацию

Граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить по тысяче гривен (около 2,75 тысяч рублей). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

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«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение «Дия». За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине», — сказал Зеленский.

По его словам, подобная мера позволит поддержать сферы, наиболее пострадавшие от ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавируса. В частности, креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

Программа будет действовать с 19 декабря как для тех, кто уже прошел вакцинацию, так и тех, кто сделает прививки после.

Ранее сообщалось, что часть украинцев отказываются вакцинироваться, так как уверены, что прививка сделает их мутантами. По последним данным, в стране вакцинированы 27% населения. Согласно опросам, каждый десятый купил подтверждающий документ. Более трети граждан (36%) сообщили, что вообще не собираются вакцинироваться.