Кулеба призвал ФРГ и Францию готовиться к войне на Украине

«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», - заявил Кулеба журналистам по итогам встречи.