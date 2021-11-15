В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Кулеба призвал Германию и Францию готовиться к военному сценарию на Украине

Елена Прошина
21 минуту назад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил глав внешнеполитических ведомств Германии и Франции «провести подготовительную работу» на случай развития военного сценария на Украине. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, пишет РИА Новости.

Кулеба призвал ФРГ и Францию готовиться к войне на Украине
Фото: ReutersReuters

Главы МИД Украины, Франции и Германии встретились в Брюсселе в понедельник.

«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», - заявил Кулеба журналистам по итогам встречи.

Кулеба пообещал «юридически задавить» Россию в Гааге

По его словам, Украина при любом сценарии будет вести себя очень ответственно и готова и будет себя защищать.

На сайте МИД Украины сообщается, что главы МИД Франции и Германии пообещали провести соответствующую коммуникацию с российской стороной, чтобы удержать РФ от дальнейших агрессивных действий.

«На прошлой неделе в США, на этой неделе в ЕС и НАТО я вел переговоры о том, что конкретно могут наши партнеры сделать для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Мы работаем над тем, чтобы комплексный пакет сдерживания включал не только политическую коммуникацию, но и конкретные действия, конкретные последствия для экономики, которые наступят для РФ в случае возможных агрессивных действий против нашего государства», — приводятся в сообщении слова Кулебы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подготовке Россией вторжения на Украину.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковыми сообщения о стягивании войск к границе с Украиной, пишет РИА Новости.

В мире,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители