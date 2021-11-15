Кулеба призвал ФРГ и Францию готовиться к войне на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил глав внешнеполитических ведомств Германии и Франции «провести подготовительную работу» на случай развития военного сценария на Украине. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, пишет РИА Новости.
Главы МИД Украины, Франции и Германии встретились в Брюсселе в понедельник.
«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», - заявил Кулеба журналистам по итогам встречи.
По его словам, Украина при любом сценарии будет вести себя очень ответственно и готова и будет себя защищать.
На сайте МИД Украины сообщается, что главы МИД Франции и Германии пообещали провести соответствующую коммуникацию с российской стороной, чтобы удержать РФ от дальнейших агрессивных действий.
«На прошлой неделе в США, на этой неделе в ЕС и НАТО я вел переговоры о том, что конкретно могут наши партнеры сделать для сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Мы работаем над тем, чтобы комплексный пакет сдерживания включал не только политическую коммуникацию, но и конкретные действия, конкретные последствия для экономики, которые наступят для РФ в случае возможных агрессивных действий против нашего государства», — приводятся в сообщении слова Кулебы.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подготовке Россией вторжения на Украину.
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