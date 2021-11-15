Премьер-министр Чехии обвинил Лукашенко в атаке на Евросоюз

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе атакой на Евросоюз, организованной президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС».
Ранее глава МИД Чехии Якоб Кулганек заявил на своей странице в Twitter о готовности Праги оказать помощь Польше в разрешении ситуации на границе с Белоруссией.
«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили тяжелую ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать двустороннюю помощь в случае необходимости», — написал Кулганек.