Австрия ввела жесткий локдаун для непривитых от COVID-19

С 15 ноября власти Австрии ввели в стране жесткий локдаун для непривитых от COVID-19. Под ограничения попали все граждане старше 12 лет, сообщает «Пятый канал».

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По данным телеканала, в ближайшие девять дней непривитым жителям Австрии запретили посещать бары, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, а также выходить из дома без уважительной причины — только в магазин за продуктами, в аптеку или на работу.

Кроме того, власти страны планируют ввести ограничения даже для привитых от коронавируса граждан. Им могут запретить выходить из дома по ночам.

По мнению местных врачей, данные меры помогут избежать длительного всеобщего локдауна в Австрии. Нарушителям грозит штраф до полутора тысяч евро. Ловить их будет спецназ, который уже начал патрулировать улицы.

«Это правильно, хоть и жестко по отношению к людям, которые не идут вакцинироваться. Но, если не заботишься о себе, то подумай о других», — приводит «Пятый канал» слова одной из жительниц Австрии.

Однако с ней согласны не все, в стране прошли массовые митинги. Сами же чиновники в области медицины и федеральный канцлер, не скрывают, что ввели такой жесткий локдаун, чтобы подтолкнуть население вакцинироваться.

«Изоляция непривитых не является самоцелью. Но мы уверены, что она подействует, если мы сможем контролировать ее исполнение надлежащим образом!» — заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.