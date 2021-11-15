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Пограничная стража Польши ожидает штурм границы ночью

Москва24
35 минут назад

Официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская сообщила, что польская пограничная стража ожидает ночью штурм границы со стороны Белоруссии. Об этом она сказала в эфире Польского телевидения.

Польша приготовилась к ночному штурму границы мигрантами
Фото: twitter.com/Ministerstwo Obrony Narodowejtwitter.com/Ministerstwo Obrony Narodowej

"Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей", – отметила Михальская.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На польско-белорусской границе началась стрельба

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.

В мире,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,
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