Лукашенко и Меркель провели переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границе Белоруссии со станами ЕС. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», разговор длился около 50 минут.
Стороны говорили о путях и перспективах решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.
Также Лукашенко и Меркель детально обсудили возможность оказания гуманитарной помощи беженцам.
«Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации», - говорится в сообщении.
Это первый прямой диалог Лукашенко и Меркель после обострения ситуации на белорусско-польской границе. Ранее Меркель несколько раз обсуждала миграционный кризис с президентом РФ Владимиром Путиным и просила его оказать давление на Минск с целью разрешения ситуации. В свою очередь, Владимир Путин предложил странам Евросоюза напрямую обсудить миграционные проблемы с президентом Белоруссии.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.
15 ноября мигранты покинули стихийный лагерь и приблизились к КПП «Брузги». Пограничники растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной. По оценкам белорусского погранкомитета, сейчас там находятся более 2 тысяч человек.