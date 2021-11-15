Лукашенко и Меркель провели переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границе Белоруссии со станами ЕС. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», разговор длился около 50 минут.

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Стороны говорили о путях и перспективах решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

Также Лукашенко и Меркель детально обсудили возможность оказания гуманитарной помощи беженцам.

«Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации», - говорится в сообщении.

Это первый прямой диалог Лукашенко и Меркель после обострения ситуации на белорусско-польской границе. Ранее Меркель несколько раз обсуждала миграционный кризис с президентом РФ Владимиром Путиным и просила его оказать давление на Минск с целью разрешения ситуации. В свою очередь, Владимир Путин предложил странам Евросоюза напрямую обсудить миграционные проблемы с президентом Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.