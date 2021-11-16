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Лукашенко заявил о введенной поляками в заблуждение Меркель

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша ввела в заблуждение временно исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель по вопросу о гуманитарной помощи для мигрантов на границе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил о введенной поляками в заблуждение Меркель
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусьпресс-служба администрации президента Республики Беларусь

«Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому — Белоруссия, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают», — сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе.

Он утверждает, что у поляков не может быть проблем с доставкой помощи. «Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против — убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может», — заявил Лукашенко.

По его словам, такие «фейки» используются, чтобы еще больше настроить жителей Евросоюза против Белоруссии.

Ранее Лукашенко раскрыл детали своего телефонного разговора с Меркель.

В мире,Мигранты,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,ЕС,
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