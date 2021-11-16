Лукашенко заявил о введенной поляками в заблуждение Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша ввела в заблуждение временно исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель по вопросу о гуманитарной помощи для мигрантов на границе. Об этом сообщает БЕЛТА .

«Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому — Белоруссия, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают», — сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе.

Он утверждает, что у поляков не может быть проблем с доставкой помощи. «Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против — убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может», — заявил Лукашенко.