Польша обвинила Белоруссию в удерживании мигрантов на границе

Полиция Польши на своей странице в Twitter написала, что Белоруссия намеренно удерживает мигрантов на приграничной территории.

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«Службы белорусского режима следят за тем, чтобы люди, которых они оттеснили к пограничному переходу, не могли уйти вглубь Белоруссии. Такая возможность не предоставляется даже тем, кто хочет вернуться в Минск и улететь в свою страну», - говорится в сообщении.

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Они также опубликовали снятое с дрона видео у одного из погранпереходов.

«Белорусские службы постоянно следят за людьми, которые привели их к пункту пропуска, не давая им вернуться вглубь Беларуси», - написала польская полиция под видео.

Мнение подписчиков разделились. Одни обвинили польскую полицию в бесчеловечном отношении к мигрантам.

«Поскольку белорусские службы не пускают их и не дают вывести, значит, они приговорены к верной смертной казни. Поскольку польская полиция знает об этом и не помогает этим людям, это означает, что она участвует в этом убийстве и, таким образом, берет на себя ответственность за это действие», - написала одна из подписчиц.

Другая подписчица поинтересовалась, почему мигрантов не пропускают через границу.

«Вы смотрите, и что дальше? Вы будете смотреть, как эти люди страдают там? Почему нарушаете закон? Почему вы не позволяете им пройти и не запускаете соответствующие процедуры для людей, желающих подать заявление о предоставлении международной защиты?», - спросила она.

Еще один пользователь также задался вопросом, что будет дальше?

«Известно, что мы не можем их впустить. Как повлиять на режим, чтобы они повернули вспять? В конце концов, они люди, и Беларусь обращается с ними как со скотом. Толкали с места на место. Ситуация кажется тупиковой», - написал он.

Другие подписчики поблагодарили польскую полицию за защиту рубежей страны.

«Поляки, давайте защищать наши традиции и Родину. Потому что как только мы их впустим, будем, как немцы», - написала она.

«Господа, не теряйте смелости! Да благословит вас Бог!», - пожелал другой.

«Пусть Белоруссия переживает за свою судьбу. Спасибо всем службам за тяжелую работу», - написал еще один.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.