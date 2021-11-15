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США могут ввести новые санкции против России из-за Украины

Вероника Полынина
33 минуты назад

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России и поставок дополнительной военной помощи Украине в случае возможной военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства среди американских властей рассказали, что на прошлой неделе Вашингтон поднимал вопрос о новых санкциях в контактах с европейскими союзниками. Речь шла о проработке нового пакета мер, который должен служить противодействием возможным агрессивным шагам РФ по отношению к Украине.

На данный момент обсуждение вопроса находится на ранней стадии и требует дополнительных консультаций.

Ранее стало известно о создании в Великобритании специальных подразделений для отправки на Украину в случае конфликта с Россией. Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.

При этом 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. В Кремле же заявили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

В мире,Видео,Сергей Шаптала,Йенс Столтенберг,Генштаб,НАТО,
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