США могут ввести новые санкции против России из-за Украины

США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России и поставок дополнительной военной помощи Украине в случае возможной военной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства среди американских властей рассказали, что на прошлой неделе Вашингтон поднимал вопрос о новых санкциях в контактах с европейскими союзниками. Речь шла о проработке нового пакета мер, который должен служить противодействием возможным агрессивным шагам РФ по отношению к Украине.

На данный момент обсуждение вопроса находится на ранней стадии и требует дополнительных консультаций.

Ранее стало известно о создании в Великобритании специальных подразделений для отправки на Украину в случае конфликта с Россией. Причиной для подготовки военных подразделений стали сообщения НАТО о якобы «необычных движениях и концентрации сил» российский армии на границе с Украиной. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что в организации готовы «реагировать на любое развитие событий» на Украине.