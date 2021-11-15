Евросоюз введет пятый пакет санкций против Белоруссии

Главы МИД Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 ноября достигли политического соглашения о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.
«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более подробную информацию по санкциям, но в него, как ожидается, войдут белорусские чиновников и компании, в том числе авиационные, которые участвуют в организации перевозок мигрантов в Белоруссию», — приводятся в материале слова Ринкевичса.
Он отметил, что подробности решения о введении санкций опубликуют в ближайшие дни. Кроме того, по словам Ринкевичса, главы МИД Евросоюза уже начали обсуждать шестой пакет на случай продолжения гибридной войны со стороны Белоруссии.
Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе в своем Twitter-аккаунте уточнил, что в пятый пакет санкций войдет около 30-40 человек и организаций.