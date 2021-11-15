Евросоюз введет пятый пакет санкций против Белоруссии

«Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций. По техническим причинам я пока не могу дать более подробную информацию по санкциям, но в него, как ожидается, войдут белорусские чиновников и компании, в том числе авиационные, которые участвуют в организации перевозок мигрантов в Белоруссию», — приводятся в материале слова Ринкевичса.