Киев отреагировал на отмену Путиным квот для ДНР и ЛНР

Отменив квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Россия нарушила Минские соглашения, заявил пресс-секретарь Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишут «Новости Донбасса».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил украинский эксперт, это можно назвать «демаршем», который «осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны». Он уточнил, что в Киеве дадут оценку действий Москвы на уровне международных партнеров.

«Это действие, прямо нарушающее Минские и Нормандские соглашения», — обвинил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник, 15 ноября, российский президент Владимир Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам. Произведенные в этой местности товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.