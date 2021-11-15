Пока вы не уснули: Судьбоносное решение "Газпрома" и стрельба у границ Польши

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Фото: Reuters Reuters

Лукашенко связал кризис на границе с Россией

Западные страны стремятся к обострению ситуации вокруг лагеря нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, чтобы втянуть в конфликт Россию.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона.

Решение «Газпрома» вызвало скачок цен на газ в Европе

Стоимость газа в Европе в ходе торгов выросла на 2,5% на фоне отказа «Газпрома» бронировать доптранзит газа через Украину и Польшу на декабрь. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $966 за 1 тысячу кубометров, или €81,215 за МВт/ч.

Войска Азербайджана вторглись в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию страны на восточном направлении границы.

На очередном заседании Совбеза страны Пашинян рассказал, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны.

Путин отменил указ Ельцина

Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно информации, содержащейся в документе, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, по которому отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере.

В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за «военной угрозы»

Две фракции Верховной рады Украины — «Европейская солидарность» и «Батькивщина» — потребовали проведения закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским по вопросам вероятной военной угрозы со стороны России и кризиса в энергетике.

Так, лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал встречи «в ближайшее время», в ходе которой, в частности, «будут подняты вопросы угроз национальной безопасности, по кризису в энергетике, по кризису с ковидом и кризису с экономикой».

На польско-белорусской границе началась стрельба

На белорусско-польской границе, где несколько тысяч беженцев из стран Востока и Африки пытаются проникнуть на территорию ЕС, произошла стрельба.

На опубликованных видео можно услышать звук выстрелов.

По законам СССР: разработан новый порядок расчета отпусков

В России могут изменить порядок подсчета отработанных часов, которые дают право на дополнительный отпуск, а также порядок выплаты компенсации на использованный отпуск.

Поправки в Трудовой кодекс РФ подготовил Минтруд. В их основе законы, принятые в 1917 и 1930 годах, которые до сих пор не утратили свою силу.

Москвичи и мигранты устроили драку в вагоне МЦК

Драка между жителями Москвы и приезжими произошла в московском метро.

Как сообщает «Подъем», конфликт начался после того, как шумной компании гостей столицы сделала замечание женщина.

Пульмонолог развеял мифы о коронавирусе

Пульмонолог Олег Абакумов решил развеять мифы о коронавирусе и заявил, что заболевание ни в коем случае нельзя сравнивать с простудой — каждый пятый пациент с COVID-19 нуждается в госпитализации из-за тяжелого состояния.