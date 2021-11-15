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ЕС введет санкции против ЧВК "Вагнер"

Елена Прошина
38 минут назад

Главы МИД стран Евросоюза договорились ввести санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за «дестабилизирующую активность» в ходе иностранных военных конфликтов и против властей Мали «за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях», пишет ТАСС.

ЕС введет санкции против ЧВК "Вагнер"
Фото: ReutersReuters

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность», - сообщил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

В мире,Жан-Ив Ле Дриан,Совет Европы,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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