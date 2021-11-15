ЕС введет санкции против ЧВК "Вагнер"

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы «Вагнер», которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность», - сообщил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.